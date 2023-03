Club Vela Portocivitanova alla conquista di Ortona

Tre successi per i laseristi del Club Vela Portocivitanova nella tappa di Ortona dell’Italia Cup. Negli Ilca7 l’under 18 Domenico Lamante ha dato la paga a tutti grazie alle prime tre regate (1°, 2°, 2°) in cui ha fatto la voce grossa. Quanto ai compagni di squadra, Claudio Natale ha chiuso al 5° posto davanti a Filippo Vignola. Negli Ilca 6 Maria Giulia Cicchinè, 5ª assoluta, ha spadroneggiato tra le ragazze. Per lei un 5°, un 9° e un 6° posto di manche. Peccato per Alina Iuorio, solo 18ª (4ª femminile) dopo che aveva aperto 3ª nella prima regata. L’under 16 Federico Cittadini ha concluso al 27° posto precedendo i coequipier Andrej Casaccia (74° per colpa di una squalifica) e Tommaso Cappella (103°). Molti i rossoblù impegnati negli Ilca 4. Cecilia Belletti ha confermato le sue promettenti doti piazzandosi 4ª assoluta e 1ª tra le girls. Prima dell’ultima regata era seconda. Gli altri civitanovesi: Federico Spagnoli 17°, Francesco Luzi 19°, Alisia Rossetti 37ª, Giuseppe Alfieri 39°, Alessandro Nasini 66°, Raoul Bora 69°, Isa Angeletti 83ª e Nicolò Paoletti 120°. Legittima la soddisfazione dei tecnici Giacomo Sabbatini e Carlo Moretti.