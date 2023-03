Feba, con Orvieto tutto facile

A Orvieto è andata come doveva andare: tutto liscio come l’olio per la Feba, vittoriosa sull’ultima della classe per 34-72. I parziali: 6-17, 11-34, 20-62. Troppo giovani e inesperte le locali per poter infilare il bastone fra le ruote della capolista. Memore dell’ottimo primo tempo dell’Orvieto nella sfida della regular season, la Feba ha premuto subito sull’acceleratore scappando già nel 1° quarto per far intendere alle avversarie quale sarebbe stata stavolta l’antifona. I tabellini delle biancazzurre: Severini 18, Malintoppi 11, Jaworska 10, Trobbiani 10, Binci 8, Secka 6, Sciarretta 5, Angeloni 2, Medori 2, Lazzarini, Vigilia. Severini ha indossato straordinariamente i panni della top scorer, sfruttando bene gli spazi concessi. In doppia cifra pure la Trobbiani. A questo punto mancano tre giornate alla fine della fase a orologio. L’ultimo, vero ostacolo (il Senigallia) sul cammino della Feba dovrà essere valicato domenica prossima a Civitanova Alta.