Giovedì sera la finale d’andata Cagliari-Bari

Cagliari e Bari si preparano al duello finale per la A. I due club contano i feriti dopo le rispettive battaglie nelle semifinali di ritorno disputate con Parma e Sudtirol. A preoccupare gli isolani è Lapadula, il miglior calciatore nonché capocannoniere della B, alle prese con una caviglia gonfia che dovrà cercare di curare entro giovedì, giorno in cui è prevista la finale d’andata all’Unipol Domus (ore 20.30). Qualche problemino lo dovrà risolvere anche il Bari. Qui è il capitano e leader Di Cesare a dover fare i conti con una scapola dolorante. La famiglia De Laurentiis in caso di promozione nella prossima estate sarà costretta a dover fronteggiare la cessione della società data la contestuale proprietà anche del Napoli. Tra i gruppi interessati ad intavolare la trattativa per acquisirlo ci sarebbe lo sponsor Casillo che in quel caso diventerebbe proprietario. A lui si aggiungerebbe un fondo straniero. Il prezzo stimato è di 100milioni di euro circa.