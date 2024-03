I precedenti. Poche gioie in terra ligure

E’ inutile girarci troppo intorno. Quando un tifoso dell’Ascoli pronuncia il nome La Spezia la mente torna inevitabilmente a quella incredibile gara del 9 febbraio del 2013. La squadra bianconera allenata da mister Massimo Silva e posizionata in graduatoria a ridosso dei playoff dopo 14 punti totalizzati in sei partite, perse una partita impossibile e quello fu l’inizio della fine. In triplo vantaggio con Zaza, Feczesin e Fossati l’Ascoli subì al 10’ della ripresa la rete dell’ex Mirco Antenucci e poi nell’ultimo quarto d’ora di gara ecco la tripletta di Sansovini per il rocambolesco 4-3 finale. Una sconfitta che provocò un duro contraccolpo alla squadra che, nonostante l’apporto del capocannoniere Simone Zaza, scivolò in classifica fino alla traumatica retrocessione in Lega Pro. A parziale conforto il 23 maggio 2016 arrivò a La Spezia un prezioso pareggio 0-0 che fu sufficiente ai bianconeri per festeggiare la permanenza in Serie B. L’anno successivo arrivò la sconfitta per 2-1, poi nella stagione 2017-18 ecco un nuovo pareggio stavolta per 1-1 grazie alla rete di Lores Varela in pieno recupero. Nel 2018 altra sconfitta per 3-2, così come arrivò l’ennesimo ko per 3-1 nell’ultimo precedente al ‘Picco’ il 15 febbraio 2020 con la rete della ‘bandiera’ realizzata da Leonardo Morosini. Insomma, i precedenti in Liguria non sono certo incoraggianti.

Nonostante l’Ascoli ci abbia vinto una sola volta (in C nel 1971-72 quando la squadra si chiamava Del Duca e la rete fu siglata dal ‘solito’ Renato Campanini) i tifosi non hanno alcuna intenzione di lasciare da soli i ragazzi di Massimo Carrera. Quest’anno il ‘Lunedì di Pasquetta’ si trascorrerà in Liguria per continuare ad alimentare la ‘fiammella’ della speranza salvezza riaccesa dopo la vittoria contro il fanalino di coda Lecco. L’appello lanciato sui social da parte degli Ultras 1898 è stato subito recepito e già da oggi, quando alle ore 16 e fino alle 19 di domenica 31, la società ligure darà il via alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti (parte della Curva Piscina), la tifoseria bianconera inizierà a rispondere presente. Il costo del biglietto è di 20 euro, il doppio rispetto alle 10 euro per i tagliandi riservati alla tifoseria di casa per l’altra parte della Curva Piscina e per tutta la Curva Ferrovia. Nonostante questo, pulmini, mini-bus e pullman sono già stati prenotati in barba al Ponte di Pasqua solitamente dedicato alle gite sui prati. Quest’anno l’unico prato sarò quello stadio ‘Picco’ di La Spezia.

Valerio Rosa