Il campionato di calcio a 5 Uisp conquista tutti: vola ’Love Etipet’

Il primo campionato di calcio a 5 provinciale targato Uisp è arrivato alla fine del girone di andata e davanti a tutti c’è la squadra ’Love Etipet’. Cinque vittorie in altrettante gare giocate, seguita a tre punti di distanza dal ’Borussia Cappuccini’. Terza invece la ’Sisal Matchpoint Futsal Club’ a 9, con il ’Perù Fc’ a quota 6, il ’Collebronx’ a 3 e il ’The Jaguars Futsal Club Macerata’ a 0. L’organizzazione si ritiene così pienamente soddisfatta per i risultati raggiunti dalla competizione ludica. In un mese ecco così 15 sfide, 149 gol fatti e tanto pubblico sugli spalti dei Cappuccini. Lunedì, martedì e mercoledì fatti di entusiasmo e competizione, con il girone di ritorno che è da poco ripartito. La capolista ’Love Etipet’ è guidata dalle magie di Ruslan Danchivsk: per lui 16 gol e 4 assist, oltre alla rete decisiva nella sfida al vertice con il ’Borussia Cappuccini’. Altri giocatori amatoriali da segnalare in questo girone di andata sono Paulin Berdoj del ’Sisal Matchpoint Futsal Club’ e Sebastiano Minnucci classe ’95. Nel Perù Fc C’è Jesus Eduardo Munivers Martinez, vice capocannoniere con 10 gol. E poi Matteo Fabiani, Alemako Agaj, Marco Possanzini, Antonio Agnetti e Simone Guardati.