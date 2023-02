Il diesse Gianfelici: "C’è da tornare subito al successo"

"Dobbiamo battere il Chiesanuova se vogliamo rimanere agganciati al treno dei playoff". Senza tanti giri di parole Daniele Gianfelici, direttore sportivo del Valdichienti Ponte, sottolinea la necessità di tornare al successo dopo quattro sconfitte di fila. "In una stagione – aggiunge – ci sono momenti negativi, l’importante è affrontarli con tranquillità e uscirne il prima possibile". La squadra potrebbe accusare l’ansia di dovere fare risultato a tutti i costi. "C’è da rimanere tranquilli, cercare nel contempo di recuperare i giocatori e di essere al top della condizione. In altre parole, dobbiamo affrontare questa gara come quelle disputate nel girone di andata". C’è però una differenza tra il Valdichienti Ponte visto fino a dicembre e quello delle ultime giornate. "Forse – spiega Gianfelici – c’è stato un rilassamento mentale dopo la vittoria della Coppa Italia regionale di Eccellenza, a ciò aggiungiamoci le diverse assenze. All’andata non eravamo di certo dei fenomeni così come adesso non siamo dei brocchi". Nei giorni scorsi se ne è andato l’attaccante Minella per motivi di lavoro. "Interverremo sul mercato solo per un calciatore che ne valga la pena, noi abbiamo massima fiducia nella rosa e nei suoi componenti".