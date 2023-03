"Il Fossombrone è protagonista del campionato"

In casa Valdichienti Ponte, c’è poco tempo per riprendere fiato, già domani si tornerà in campo per ricevere il Fossombrone. "Abbiamo archiviato il derby contro la Sangiustese, da evidenziare – ha analizzato il diesse verdefluo Daniele Gianfelici – è stato l’atteggiamento positivo della squadra che, nonostante un campo ai limiti della praticabilità, ha interpretato una partita maschia e fatto una buona prestazione. Era la terza gara in sette giorni ed ora ci attende un impegno complicato dove affronteremo, una delle compagini più in forma del campionato, però siamo vogliosi di far bene".

Sul fronte Coppa Italia, i calzaturieri giocheranno l’8 marzo in casa l’andata dei quarti contro i toscani del Certaldo. "Dobbiamo ragionare partita dopo partita, è un torneo – ha spiegato Gianfelici - talmente equilibrato che si può fare risultato con tutti o nessuno, poi noi in mezzo abbiamo gli impegni di Coppa dispendiosi sia a livello logistico che mentale. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto così come di Nicolas Sfasciabasti che sta svolgendo il torneo giovanile "Roma caput mundi" con la nazionale dilettanti".