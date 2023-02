"Il Tolentino a Vastogirardi a caccia di punti e per riscattare l’immeritato ko dell’andata"

Domani, dopo la rifinitura del mattino, il Tolentino parte alla volta del Molise, dove domenica l’attende il match contro il Vastogirardi, formazione che vanta 26 punti in classifica. La partita si potrebbe giocare ad Agnone per via del ghiaccio che renderebbe scivoloso il campo in erba sintetica "Di Tella" di Vastogirardi. Nelle prossime ore le due società valuteranno la situazione. Intanto in casa cremisi i ragazzi di mister Zannini chiudono una settimana di intenso lavoro. "Abbiamo cominciato con il morale sotto i tacchi per via del mancato successo di domenica contro la Matese, un risultato che avremmo meritato", dice il difensore Daniele Salvatelli, uno dei veterani del Tolentino, a dispetto della sua giovane età (classe 2001): "Ma poi l’allenatore e l’intero staff hanno fatto sì che l’entusiasmo e la voglia di riscatto tornassero forte fra di noi. Così ci stiamo preparando al meglio per questa trasferta, sapendo che con tante gare ancora da disputare e soli cinque punti dalla zona play out il Tolentino può dire la sua fino in fondo. Vogliamo lottare per questa maglia con grande determinazione, come abbiamo fatto domenica".

Salvatelli è stato uno dei protagonisti della sfida con la Matese interpretando al meglio il ruolo di esterno sinistro in una difesa inedita composta anche da Zeetti e Rozzi centrali e Lattanzi esterno destro. Domenica rientrano Nagy e Stefoni, vedremo quali saranno le scelte di Zannini per la retroguardia, ma Daniele Salvatelli crediamo che si sia guadagnato sul campo la maglia da titolare. "È un momento in cui sto bene – aggiunge il difensore – e ce la sto mettendo tutta per dare il mio contributo alla squadra. Abbiamo bisogno di vincere per ritrovare fiducia, stiamo lavorando molto per questo obiettivo. Sappiamo che il Vastogirardi è un avversario difficile da affrontare, una squadra ostica, ma abbiamo il dente avvelenato per la sconfitta patita immeritatamente all’andata, sul nostro campo, e quindi lotteremo su ogni pallone per riscattare il ko del Della Vittoria". Nelle file cremisi sarà squalificato il centrocampista Marcelli, appiedato per somma di ammonizioni. Gli altri sono tutti a disposizione dell’allenatore, a cominciare da Tizi che, rientrato domenica dopo un infortunio, ha disputato una "signora" partita. m. g.