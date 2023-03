La Civitanovese soffre ma vince Il Monturano messo al tappeto

MONTURANO CAMPIGLIONE

1

CIVITANOVESE

2

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-3): Isidori; De Carolis (40’st Vitali), Cerquozzi, Finucci, Muzi; Islami (20’st Di Gennaro), Petruzzelli, Di Donato (20’st Smerilli); Moretti, G. Adami (13’st D. Viti), Frascerra. A disp. Renzi, Detto, Bracalente, Venanzi, Santarelli. All. Viti.

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda; Foresi (1’st Mangiacapre), Ballanti, Trombetta, Cosignani; Rapagnani (29’st Ruggeri jr), Visciano, Strupsceki (34’st Mandolesi); Galli (43’st Greco); Wali (1’st Becker), Paolucci. A disp. Cannella, Ruggeri sr, Giordani, Cipriani. All. Nocera.

Arbitro: Chiariotti di Macerata.

Reti: 5’pt Moretti, 8’st e 37’st Paolucci.

Note: spettatori 300 circa con folta rappresentanza ospite, ammoniti Adami, Petruzzelli, Cerquozzi, angoli 10-6, recuperi 1’pt e 4’st.

Sesta vittoria di fila per la Civitanovese che al Ferranti di Porto Sant’Elpidio batte il Monturano Campiglione, aggiungendo un altro importante tassello ai fini della vittoria del campionato. Trionfo sofferto per i rossoblù di Nocera che passano in svantaggio nel primo tempo, ribaltando il risultato nella ripresa. Per paradosso, la prima frazione di gara è di marca ospite mentre nel secondo tempo Taborda viene chiamato in causa in diverse occasioni dai locali, superando l’esame a pieni voti. La partenza è quindi da incubo per i rivieraschi che al 5’ si fanno imbucare dal filtrante di Islami con Moretti che sfugge a Trombetta, controlla e di piatto fa passare la sfera in mezzo alle gambe del portiere. La Civitanovese reagisce: Galli all’11, Wali al 14’, infine Paolucci al 33’, quando Isidori ne respinge il rasoterra.

Il secondo tempo è ricco di emozioni. Al 5’ Taborda dice no a Muzi e a Frascerra, entrambi pericolosi con due inzuccate, tre minuti dopo i rossoblù pareggiano i conti: Stupsceki serve Paolucci che in scivolata sigla il pareggio. Ma l’undici di Viti non sta a guardare e al 33’ Taborda è superlativo prima sul colpo di testa di Moretti, poi sul fendente di Muzi. Al 37’ sugli sviluppi di una punizione calciata da Visciano, il neo entrato Ruggeri jr pesca un defilato Paolucci che tutto solo batte Isidori. Dopo il palo su punizione di Trombetta (45’), il finale vede il Monturano spingersi alla ricerca del pareggio, Taborda dice no Vitali e Frascerra manda di poco a lato con una rovesciata. Civitanovese a più otto dall’Aurora Treia, oggi ospite del Potenza Picena.

Francesco Rossetti