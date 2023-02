Assisi ha opposto una strenua resistenza, come era lecito attendersi da una squadra che meriterebbe molto più del penultimo rango. Ma la Virtus Civitanova non s’è scomposta più di tanto violando il parquet umbro dopo aver controllato il match con l’autorevolezza degna di una capolista. Confermata l’attitudine di una squadra, quella di Schiavi, implacabile quest’anno con i team di medio-basso livello. A suon di triple i padroni di casa sono riusciti a tenere il passo nel 1° quarto (24-24) per poi lasciarsi sgretolare un po’ alla volta: 39-46, 55-68, 65-80. Nel 1° tempo gli aquilotti si sono affidati alla precisione in attacco. La partita s’è decisa dopo l’intervallo, quando hanno stretto le maglie in difesa (la loro abituale arma letale) soffocando gli umbri. Lo score: Ciarpella 19, Landoni 18, Bazani 15, Rosettani 15, Felicioni 3, Vallasciani 3, Tyrtyshnik 3, Monacelli 2, Botteghi 2, Seri, Fermani, Abbate. Importante il contributo offensivo di Ciarpella e Rosettani, giocatori poco adusi a indossare i panni del bomber. Da sottolineare il debutto del pivot Botteghi, ingaggiato in settimana dalla dirigenza biancazzurra e al rientro nella mischia agonistica dopo un grave infortunio.