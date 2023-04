Levantesi e Macchiati della Virtus Pasqualetti in Turchia per gli Europei

Ci sono anche i ginnasti Matteo Levantesi e Mario Macchiati, protagonisti in serie A con la Virtus Pasqualetti Macerata, nella selezione azzurra impegnata nella decima edizione degli Europei senior di ginnastica artistica in programma ad Antalya da martedì a domenica. Alla manifestazione ci saranno 39 Federazioni, 321 ginnasti (178 uomini e 143 donne), 68 giudici maschili e 64 femminili, 181 allenatori. Per la trasferta in Turchia il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha convocato Yumin Abbadini (Pro Carate), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi, Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Mario Macchiati e l’individualista Carlo Macchini (Fiamme Oro) che saranno accompagnati in gara dai tecnici Marco Fortuna, Alberto Busnari e Luigi Rocchini. Martedì ci saranno le qualificazioni con gli occhi puntati sugli azzurri.

"Levantesi e Macchiati – dice Sergio Kasperskyy, il tecnico della Virtus Pasqualetti – dovrebbero fare sei attrezzi. Entrambi sono bravi sulle parallele e l’augurio è che entrambi possano conquistare il pass per la finale in una specialità in cui non mancano di certo gli avversari da tenere d’occhio".

Gli azzurri di Cocciaro puntano l’Arena turca per ripetere sul Mediterraneo l’exploit di Orano, cercando, questa volta, di battere i padroni di casa davanti al proprio pubblico.