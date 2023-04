Matelica al rush finale Massima attenzione

Se il campionato di serie B di pallacanestro maschile finisse con la sosta pasquale, la Halley Matelica sarebbe agli spareggi salvezza. Un risultato impensabile solo tre mesi fa e che invece è ora realtà. I biancorossi hanno coronato in tal modo la lunga rincorsa iniziata nel match di andata contro i Tigers Romagna e adesso, in virtù della sconfitta di San Miniato contro Fabriano, sono al momento da soli al dodicesimo posto, l’ultima posizione buona per accedere ai playout.

Dopo una rincorsa durata tre-quattro mesi, il coach Antonio Trullo guarda avanti indicando la strada da percorrere: "Ci sono altre tre partite da giocare – dice l’allenatore – e, visto che siamo in svantaggio nello scontro diretto contro San Miniato, ci serviranno un paio di vittorie, ma non sarà facile perché affrontiamo formazioni molto forti. Per cui la nostra strada è ancora un po’ in salita. Ci deve essere da monito la prestazione che mercoledì scorso ci ha portato a battere in casa proprio i Tigers Romagna". Il tecnico torna adanalizzare la gara. "Abbiamo regalato agli avversari – dice – tutta la prima parte della gara, poi abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo sistemato alcune situazioni in difesa e siamo riusciti a ribaltarla. Ma se dovessimo giocare in questa maniera le prossime non le vinceremmo. Non è che dobbiamo vincere di 20 punti spazzando via tutti, ma si può stare in partita senza finire sotto di 10-15 senza lottare. Contro i Tigers abbiamo rischiato di buttare via un campionato rimesso in piedi con tanta fatica. Quindi ci serva da insegnamento: bisogna giocare con il sangue agli occhi tutte le partite".

Domenica prossima è prevista la trasferta in casa dell’Andrea Costa Imola, poi derby casalingo con Jesi (domenica 23 aprile), quindi un turno di riposo e gran finale domenica 7 maggio, in casa, contro il Fiorenzuola. m. g.