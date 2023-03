Mazzaferro: "Guai a sottovalutare il Porto S. Elpidio"

Il ricordo dell’impresa a Jesi è così fresco e bello che si fa fatica a guardare avanti, ma è proprio questo il passo che il Chiesanuova deve fare mentalmente in vista di domenica. Tanto più che il calendario riserva una sfida interna da sfruttare contro il Porto Sant’Elpidio ultimo. Il tecnico della matricola Andrea Mazzaferro mette in guardia la squadra. "Non facciamoci ingannare dalla classifica, domenica il Porto Sant’Elpidio ha fermato sull’1-1 l’Azzurra Colli che poteva essere seconda. Lo dico per esperienza da giocatore e da tecnico, è una rivale che devi affrontare con la stessa testa avuta a Jesi o pensando sia la leader". Dopo tante gare con le grandi, sembra l’occasione propizia per sfatare il tabù Treia. "Non credo a queste cose, chiaro che sbloccarci ci serve per migliorare la classifica". Sabato ci aveva detto che a Jesi non avreste fatto barricate, ma credo che nemmeno nei sogni si augurava un 1-4. "Sì, ma ero certo che avremmo giocato bene. Attenzione, non abbiamo avuto un atteggiamento garibaldino, siamo stati bravi ad agire di rimessa nel modo giusto". È stato il successo più prestigioso del Chiesanuova in Eccellenza, figurerà anche tra i suoi? "Lo conserverò tra le soddisfazioni più belle".

Andrea Scoppa