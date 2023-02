Mazzaferro verso il debutto in panchina "Nei ragazzi c’è tanta voglia di reagire"

Due giorni e Andrea Mazzaferro (foto) debutterà sulla panchina del Chiesanuova. Un Mazzaferro bis ricordando che l’allenatore montecosarese era già stato sulla panchina biancorossa per qualche settimana nel 2019-2020, il torneo poi interrotto dal lockdown. Anche in quel caso da subentrato, stavolta lo farà in Eccellenza e per portare alla salvezza una matricola in difficoltà (tre ko di fila, 12ª anche se al momento salva in virtù dei 13 punti di vantaggio sul Marina penultimo). Ovviamente con soli 3 allenamenti alle spalle il gruppo non può seguire i nuovi dettami, ma Mazzaferro ci fa capire su cosa sta lavorando. "Non ho la bacchetta magica, proverò ad operare sul collettivo. Ho trovato i ragazzi moralmente non al top, ma la voglia di reagire c’è". Nell’accettare la chiamata ha influito pure lo stop alla precedente esperienza? "Sì perché si era interrotta improvvisamente e stavamo facendo un bel lavoro". Ritrova l’Eccellenza dopo 11 anni, una sfida importante. "Stimolante aggiungo, non ho preoccupazioni. Io interpreto alla stessa maniera la partita a prescindere dalla categoria". Domenica c’è il Valdichienti in picchiata complici 4 ko di fila: trasferta complessa? "È una squadra valida e costruita per fare i playoff. E noi abbiamo più bisogno di punti di loro dato che siamo 9 lunghezze dietro".

Andrea Scoppa