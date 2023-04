Med Store, falsa partenza nei playoff contro Parma

wimore parma

med store macerata

WIMORE : Reyes 5, Chakravorti 3, Dimitrov 28, Codeluppi, Sesto 9, Colangelo, Fall 13, Rossatti 10, Beltrami, Cereda. NE: Zecca, Ferraguti, Bussolari, Chirila, Moroni. Allenatore: Codeluppi.

MED STORE TUNIT MACERATA: Morelli 18, Luisetto 4, Ravellino, Lazzaretto 12, Margutti 1, Kindgard 3, Wawrzynczyk 10, Pizzichini 8, Gabbanelli. NE: De Col, Paolucci, Bacco. Allenatore: Gulinelli.

Arbitri: Bassan e Cruccioli.

Parziali: 25-23, 25-21, 19-25, 25-15.

Note: Parma. 18 battute sbagliate, 7 ace, 11 muri vincenti, 44% in attacco, 47% in ricezione (35% perfetta); Med Store Tunit: 17 battute sbagliate, 2 ace, 9 muri vincenti, 39% in attacco, 59% in ricezione (41% perfetta). Durata set: 32’, 29’, 25’, 24’. Totale: 110’.

Parte malissimo il cammino della Med Store Tunit nei playoff, a Parma i maceratesi sono battuti per la terza volta in stagione. Si sperava che la squadra avesse voltato pagina dopo un pessimo finale di stagione, e invece è arrivata una sconfitta all’esordio dei playoff. Torna il sestetto al completo per coach Gulinelli: Morelli, Wawrzynczyk e Lazzaretto, i centrali Luisetto e Pizzichini, Kindgard in regia, il capitano Gabbanelli libero. Parma risponde con Reyes, Dimitrov e Sesto, centrali Fall e Rossatti, il palleggiatore è Chakravorti, il libero Cereda. Inizio in salita per i biancorossi con gli emiliani che allungano nel finale. Buona la reazione della Med Store Tunit nel terzo parziale. Il quarto set è dominato dal Parma che surclassa gli avversari come testimoniato dal parziale (25-15). Adesso tutte le speranze sono riposte nel match di ritorno di domenica alle 18 quando la Med Store Tunit riceverà la visita di Parma e dovrà vincere per portare subito la sfida al golden set. Ecco gli altri risultati degli ottavi di playoff del girone Bianco: Bologna-Pineto 0-3; Garlasco-Savigliano 3-2; Parma-Med Store Tunit 3-1; Girone Blu: Bari-Catania 0-3; Tuscania-Lecce 3-1; Casarano-Palmi 3-2.