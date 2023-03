Monserrat: "Le mie reti a servizio del team"

È una Cluentina indomita quella che sta plasmando Marinelli, capace di recuperare in 10 ed acciuffare il 3-3 a Capodarco. Contro la Futura96 è maturato il 6° risultato utile ed ora i biancorossi fanno parte del trio, con Palmense e Monterubbianese, che occupa le posizioni appena fuori i playout in una classifica cortissima (dal 9° al 17° posto appena 7 punti). Determinante sabato il contributo di Monserrat autore di una doppietta e non tripletta come era stato riportato inizialmente "Forse qualcuno – spiega – è stato tratto in inganno perché sono stato il primo ad esultare. Il gol è di Menghini. Sono contento per la doppietta anche perché le mie reti aiutano il gruppo". Siete diventati forti mentalmente? "Eravamo superiori alla Futura ma una volta rimasti in 10 non era facile recuperare". Con la regola dei 3 punti il pareggio è considerato poco utile, invece a suon di X state avvicinandovi alla salvezza..."Vero e inoltre la classifica così corta è positiva perché tante squadre sono coinvolte".

Andrea Scoppa