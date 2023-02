Nel weekend i tricolori indoor Tra gli attesi protagonisti i giovani dell’Avis Macerata

Nelle gare indoor scenderanno subito in campo gli junior e le promesse che hanno ottenuto il minimo di partecipazione ai Tricolori di categoria, in programma nel fine settimana ad Ancona. I protagonisti biancorossi sono nell’alto junior Ambra Compagnucci che si è portata a m. 1,69, a un centimetro dal suo personale, e Federica Tomassini che vanta m. 1.65; scenderanno in pedana domani con l’obiettivo di scalare una classifica molto difficile. La forte saltatrice di Colmurano è reduce dal bronzo nell’appuntamento indoor 2022 fra le allieve e per lei sarebbe un sogno confermarsi.

Sempre nell’alto, ma domenica, sarà la volta del cingolano Riccardo Ricci che ha lasciato la categoria allievi con un accredito di m. 1,96 e che spera in un buon piazzamento nella finale tricolore. Nei 60 ostacoli sarà presente Sebastiano Compagnucci segnalato in buona forma e che si è migliorato nella stagione ottenendo un probante 8”48.

Negli 800 metri c’è un altro cingolano Federico Vitali, esordiente nella categoria promesse, con un compito molto difficile ma non impossibile, quello di raggiungere la finale. Tempo di presentazione 1’51”80.

A chiudere la partecipazione avisina sarà la staffetta 4x200 con un quartetto giovanissimo che ha guadagnato la partecipazione in un buon 1’35”78 con questa formazione Matteo Vitali in prima frazione, Simone Coppari in seconda, Mattia Bettucci in terza e Cristiano Perticarini in quarta frazione.