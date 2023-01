Pallamano, un successo le finali provinciali tra gli istituti scolastici

Il PalaQuaresima ha ospitato la finale provinciale del progetto di pallamano "Tutti in campo", programmato a livello scolastico dalla Federazione gioco handball, con l’adesione di 12 istituti comprensivi del Maceratese: 140 gli alunni impegnati. Allo svolgimento dell’iniziativa dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Area 6 Marche-Abruzzo, ha collaborato la Polisportiva Cingoli. Presenti alla manifestazione il professor Marco Petrini coordinatore regionale per l’Educazione fisica con la professoressa Nelly Zafirova referente provinciale per Macerata, il responsabile del progetto "Tutti in campo" Fabrizio Quaranta, Gastone Corti presidente della Polisportiva Cingoli, Fabio Romagnoli delegato provinciale del Coni e l’assessore comunale allo sport Luca Giovagnetti. Ecco le rappresentative di ciascun istituto, che si sono avvicendate sul podio: prime classi, 1. Mestica di Cingoli, 2. Fermi di Macerata, 3.Leopardi di Macerata; seconde classi, 1. Gigli di Recanati, 2. Mestica di Macerata, 3. Badaloni di Macerata; terze classi, 1. Alighieri di Macerata, 2. Mestica di Macerata, 3. Della Robbia di Appignano e Montefano. Le squadre vincitrici disputeranno la finale regionale.

Gianfilippo Centanni