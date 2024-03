Preso l’ultimo treno salvezza. E il Picchio dimostra di crederci

L’Ascoli stavolta non stecca e prende l’ultimo treno per la salvezza. Non facciamo paragoni fuori luogo con la stagione 2019-20 dove c’era un organico più forte e costruito per i playoff. Però i tre punti contro il Lecco erano tutto ciò che serviva prima della sosta per poi ripresentarsi a La Spezia con il vento in poppa. Sbagliare contro il lombardi sarebbe stato drammatico, ma fortunatamente i bianconeri sono riusciti a reagire nonostante l’avvicendamento in panchina e i pochi giorni avuti dal nuovo timoniere Carrera per mettere in campo un undici solido in grado di imbastire un minimo di trama. La tenuta atletica è stata ancora una volta ottima e di questo va dato merito a Castori e il suo staff. La notizia più importante è proprio questa. La vivacità e la voglia di sentirsi ancora in grado di poter raggiungerela salvezza.