Promo Sport Camerino brilla nella ginnastica

Hanno brillato le ginnaste della Promo Sport Camerino, alla gara regionale di San Benedetto dello scorso weekend. "Medaglie, esordi e conferme – spiega la squadra –. Un bel momento di sport e divertimento per le nostre atlete, che hanno tenuto alto il medagliere. Ogni gruppo di atlete ha dato il meglio emozionando e coinvolgendo il pubblico presente". Le ragazze sono state accompagnate in gara dalle tecniche Dimka Ratcheva, Sofia Belardinelli, Giulia Casali e Sofia Monetti, e sono scese in campo raggruppate nelle rispettive categorie, serie A-B-D-Elite. Ad esempio per il campionato Elite si sono distinte Matilde Borrini (oro), Cecilia Cicconi (oro), Erica Antonelli (oro), Marta Giostra (bronzo), Michela Casali (argento) e Consuelo Grelloni (oro). Insieme, come squadra palla livello A, hanno ottenuto l’oro. Ottime performance anche dalle altre ginnaste per il campionato di serie A, B e D.