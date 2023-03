Regionali di ginnastica, brave le civitanovesi della Sport Fire

Civitanova protagonista della ginnastica ritmica al Campionato regionale di serie C svoltosi a Pesaro. L’Asd ‘Sport Fire’ è tornata a casa con il sorriso, specialmente per quanto riguarda le Giovanissime, dove Nina Peretti si è classificata prima nel corpo libero e terza nel cerchio. Nella medesima categoria, Alice Biocchi seconda nel corpo libero e terza con la palla, Agnese Grosso è arrivata terza con la palla e nella fune. Per le allieve, successo per Sofia Djoric, prima con esercizio misto fune corpo libero e Laura Valentini prima con il cerchio e seconda nel corpo libero. Infine, la categoria Junior 1 ha visto l’ottimo risultato di Iustina Antipa, seconda con la palla e nell’esercizio misto nastro corpo libero.

Dunque, il bottino totale della società civitanovese parla di tre ori, quattro argenti e altri quattro bronzi. Soddisfatte le insegnanti Anna Ogarkova e Irina Pakhomova per le belle prove effettuate dalle ginnaste.