Roscioli: "Battere la Jesina, così saremo più tranquilli"

In casa Sangiustese i fari sono puntati sull’impegno casalingo contro la Jesina, dopo il pareggio a reti bianche di Castelfidardo "Dopo due sconfitte – ha analizzato il dirigente rossoblù Fabio Roscioli – possiamo dire che è un risultato positivo in quanto ci avvicina all’obiettivo salvezza. Il primo tempo è stato molto tattico mentre nella ripresa ci si è affrontati a viso aperto e credo che le nostre, siano state le migliori occasioni create per sbloccarla". I calzaturieri sono appena una lunghezza sopra alle sabbie mobili dei playout e subito dietro c’è il Chiesanuova, vale a dire l’avversario dell’ultimo atto del campionato. "La sfida contro la Jesina – ha spiegato – sarà fondamentale, non sarà facile e sono sicuro che i leoncelli non ci regaleranno nulla, considerando anche il loro importante blasone, però dobbiamo assolutamente conquistare dei punti in modo da non ridurre tutto all’ultima giornata. Un successo ci metterebbe in una situazione tranquilla, perciò dovremo farci trovare pronti".