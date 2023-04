"Se resto alla Maceratese? Sì, con un team ambizioso"

"La salvezza era l’obiettivo quando sono arrivato a fine dicembre, ma in cuore mio speravo nei playoff e penso ai punti persi per accorciare le distanze quando le altre formazioni non li facevano". Ferdinando D’Ercole, fantasista della Maceratese, pensa a quei momenti. "Come non tornare con la mente ai pareggi con Osimana e Azzurra Colli quando avremmo potuto raccogliere 4 punti in più per quanto fatto vedere".

Mancano due giornate alla fine del campionato e per la Maceratese non ci sono obiettivi da centrare, è così difficile trovare le giuste motivazioni per gli ultimi 180 minuti. "Non ci sono traguardi da tagliare per la squadra, le motivazioni sono quindi più personali e facendo bene ognuno si hanno anche dei risultati positivi per la Maceratese". Pensa già alla prossima stagione chi non ha altri traguardi da tagliare. "Io – dice D’Ercole – vorrei segnare qualche altro gol per trovare una formazione oppure per rimanere a Macerata se ci sono buoni obiettivi di squadra". Il giocatore dice quale impressione ha ricavato dal campionato. "È di buon livello, equilibrato e competitivo in cui ci sono realtà ben organizzate". Non sono mancate le gare ben disputate dai biancorossi. "Su tutte quella contro il Valdichienti Ponte".