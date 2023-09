Tamberi al Galà dei Castelli di Ancona: stasera l'ultima gara dell'anno

Gianmarco Tamberi salta sempre. Negli ultimi giorni da un luogo a un altro. Dopo aver saltato l’asticella a 2,28 giovedì nella tappa di Diamond League di Zurigo (quarto) ha festeggiato venerdì sulla sponda svizzera del Lago Maggiore l’anniversario di matrimonio. Ieri poi ha fatto un salto pure al Gran Premio di Monza, ospite alquanto applaudito dal folto pubblico, e oggi chissà se salterà a Bellinzona. In gara. Gimbo è l’atleta più atteso stasera in Canton Ticino, nel Galà dei Castelli, l’evento sportivo ticinese dell’anno, ma "deciderà sul posto, in base alle sue condizioni", come ha fatto sapere il suo entourage alla vigilia, se gareggerà o meno. Di sicuro la sua stagione si è conclusa o si concluderà in Svizzera, un’annata ancora da applausi, culminata un paio di settimane fa con la straordinaria medaglia d’oro di Budapest con 2,36. Di sicuro vorrà divertirsi anche stasera, nell’ultima gara del suo 2023 (l’inizio del salto in alto è previsto alle 20.10) come ha dichiarato sui social: "Fate un gran casino che ci divertiamo insieme, durante e dopo la gara, magari anche prima". Al Galà dei Castelli il marchigiano delle Fiamme Oro, 31 anni, troverà lo statunitense Shelby McEwen, settimo ai Mondiali, oltre al giapponese Ryoichi Akamatsu e l’australiano Brandon Starc, ottavi alla rassegna iridata. Ma ci saranno altri finalisti di Budapest, dal polacco Norbert Kobielski all’ucraino bronzo europeo Andrii Protsenko, quindi l’olandese campione continentale indoor Douwe Amels, il figlio d’arte svedese Melwin Lycke Holm, oro agli Europei U20, e Stefano Sottile, tornato a 2,28.

Michele Carletti