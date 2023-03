Valdichienti Ponte a Certaldo, in palio il pass per le semifinali Gianfelici: "Possiamo farcela"

Approda in Toscana il Valdichienti Ponte che alle 14.30 di oggi affronterà il Certaldo il cui campo è inagibile, così si cercherà sull’impianto di San Casciano Val di Pesa di conquistare le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. "Sappiamo bene – afferma Daniele Gianfelici, direttore sportivo verdefluo – che ci attende una sfida decisiva per il passaggio del turno. Arriviamo all’appuntamento con la consapevolezza che possiamo farcela visto anche il pareggio (1-1) maturato nella gara di andata quando, se fossimo stati un po’ più concreti, forse avremmo avuto la possibilità di trovarci in vantaggio. Detto ciò, siamo pronti ad affrontare un avversario forte e vogliamo giocarci le nostre carte, tenendo sempre bene a mente l’importanza dell’incontro. La posta in palio è altissima. Questo traguardo, oltre ad essere un vanto poiché premia l’impegno della società che per la prima volta si affaccia in un contesto nazionale, rappresenta una strada che porta direttamente alla serie D". I calzaturieri sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Marina. "Senza dubbio – ha spiegato Gianfelici – c’è un po’ di rammarico per il risultato, ora però c’è la Coppa, poi ci concentreremo sul prossimo turno quando di fronte avremo l’Altetico Ascoli. Ci attende un percorso ricco di impegni che, da un parte, ne certifica l’importanza ed allo stesso tempo ha un po’ pesato sul nostro andamento nel torneo, però non deve essere una scusante, possiamo agguantare i playoff e ci batteremo per raggiungerli".

Diego Pierluigi