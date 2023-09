Il comico marchigiano Macchini nella serie tv di Verdone

Fermo, 26 settembre 2023 – Quando ad Ostia c'era un po' di Borotalco, c'era anche la stella marchigiana Macchini. Nella seconda stagione "Vita da Carlo", una serie autobiografica in onda dal 15 settembre su Paramount +, il comico italiano, e Woody Allen nostrano (anche un po' per ipocondria), Carlo Verdone parla di sé, della sua vita (con qualche licenza poetica) e coraggiosamente anche delle sue paure.

Nella terza puntata intitolata "Una notte senza Luna", tutto elegante in papillon e completo, anche il comico e mimo marchigiano Piero Massimo Macchini, nei panni del presentatore del Premio Città di Ostia. Con lui, oltre allo stesso Verdone e Stefania Rocca, anche Fabio Traversa già nel cast di Compagni di Scuola.

Macchini si trova protagonista di una scena a dir poco esilarante, in realtà familiare a chiunque abbia partecipato a premi letterari, televisivi, insomma in qualche "evento culturale" in cui sono richieste eleganza e un po' di bon ton, unito a un pizzico di etichetta.

Immaginate quindi di essere in questa situazione: state per ricevere un premio, elegantissimi, ci sono le autorità.. insomma la scena già suggerisce tutto. "L'esperienza di riprese a Ostia è stata molto interessante" commenta Macchini, che da par suo "bella, ma coi tempi del cinema, ovvero una rottura de (...): per pochi minuti di girato servono 48 ore di lavoro con lunghe attese di roulotte e in camerino".

Insomma una "rottura", che viene però compensata dall'aver lavorato accanto a un grandissimo come Carlo Verdone. Così continua Macchini, affascinato da Verdone: "Mi ha fatto i complimenti per la voce e aggiunto battute all'ultimo momento, inoltre è istruttivo vederlo sul set, nella duplice veste di attore e regista. Verdone non lascia nulla al caso e tiene d'occhio la scena dai due punti di vista: rivede e si rivede anche quando la sua presenza si limita a un passaggio, a una comparsa, o quinta, come si dice in gergo. Ogni elemento è importante per far funzionare la scena, c'è da imparare molto".

Dopo l'esperienza ostiense, Macchini è attualmente impegnato con la Scuola Internazionale di Comicità Marchigiana Magnasarache e la gestione dell'Auditorium Graziano Giusti tramite l'Associazione Lagrù a Sant'Elpidio a Mare (FM). Intanto il suo canale Marche TUBE compie 10 anni e da dicembre sarà su RayPlay tra i protagonisti della serie CHECLASSE!

"Vai a trovare la tua fidanzata? Prendi la macchina e fai il giro fino alla rotonda di Ostia e poi vai da lei. Al ritorno ripassi per Ostia e rifai la rotonda." Il suggerimento che dava uno psicoanalista all'attore Carlo Verdone, per superare l'ipocondria e gli attacchi di panico. Seguiamo allora le parole dello psicoanalista (d'altronde tutti ne abbiamo bisogno): prendiamo la macchina e andiamo alla rotonda di Ostia. Se non possiamo farlo, colleghiamoci su Paramount + e andiamoci con il mitico Macchini! Diceva Robin Williams che il ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina.