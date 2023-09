Ripartono le lezioni a Sant'Elpidio a Mare per ‘Magnasarache’, scuola di comicità Magnasarache, scuola internazionale di comicità marchigiana, inizia il suo terzo anno di lezioni. I partecipanti imparano tecniche specifiche per scoprire il proprio lato comico, misurandosi in giochi selezionati. Già numerosi i comici che hanno debuttato.