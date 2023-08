Altra tubatura rotta ad Ancona

Ancona, 28 agosto 2023 - Giorno pessimo per le tubature di Ancona. Dopo quella di via Rismondo, ne scoppia un’altra. Stavolta, la condotta idrica interessata dal guasto si trova in zona porto, e precisamente in via XXIX Settembre. Tecnici al lavoro dopo una serata dedicata al ripristino della tubatura del Passetto, tra via Rismondo, via Trieste e il Viale della Vittoria (riparata definitivamente attorno alle 17.57 di ieri). Sul posto, proprio come ieri mattina (27 agosto), il vicesindaco e assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni, con i volontari della protezione civile. Ieri, pompieri, carabinieri e tecnici di VivaServizi sono stati impegnati in centro. Stanotte, invece, a pochi metri da piazza Kennedy, sede della Banca d’Italia.