Ancona, arriva una nave con altri migranti. Il sindaco si era già lamentato: “Strutture piene”

Ancona, 10 settembre 2023 – Migranti in arrivo al porto di Ancona. Lo fa sapere, in una breve nota diffusa su Twitter, l’Ong, organizzazione non governativa, Sos Meditarrenee.

La foto postata dalla Ong: altri migranti sono in arrivo ad Ancona

“Alla OceanViking – si legge nel tweet – è stato assegnato il porto di Ancona per sbarcare i 68 naufraghi. Dista 1560 chilometri: quattro giorni di navigazione, mentre c'è un bisogno vitale di mezzi Sar nel Mediterraneo centrale, dato che le partenze sono molte e il rischio di perdere vite è elevato”.

Si tratta del settimo sbarco per Ancona, il terzo da quando sullo scranno più alto di palazzo del Popolo c’è il sindaco di centrodestra, Daniele Silvetti. Che tempo fa, in occasione dell’ultimo sbarco di Ferragosto, aveva dichiarato alla stampa: “Sotto il profilo dell’accoglienza il Comune di Ancona è saturo. Ho parlato con il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e gli ho spiegato - aveva detto - che la terza nave in due mesi sta mettendo in difficoltà la città. Gli ho manifestato il nostro disagio non nell’accoglienza, ma nella gestione di questi flussi di persone”.