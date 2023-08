Valentino Rossi, un altro nome per il testimonial della Regione Marche: “Chi meglio di lui?”

Pesaro, 30 agosto 2023 – Dopo il nome di Gianmarco Tamberi come testimonial della Regione Marche al posto dell’ex CT della Nazionale Mancini, si parla anche del dottore di Tavullia Valentino Rossi.

A lanciare il nome del pilota come possibile prossimo volto della Regione, il consigliere regionale Andrea Biancani, anche dopo le rassicurazioni del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che facevano intendere ad una continuità di rapporto tra Mancini e le Marche.

FOCUS / Mancini d’Arabia: “Voglio vincere anche qui”

Chi meglio del Dottore?

“Testimonial per la Regione Marche: chi meglio di lui!», scrive il consigliere Biancani tramite i suoi social riferendosi a Valentino Rossi.

“Ora, che non è più attivo in prima persona come pilota, esiste un uomo o una donna più famoso e conosciuto nel mondo, ovviamente Marchigiano? Non scherziamo! – continua il consigliere regionale – Io penso di no. Uno sportivo che ha fatto la storia degli ultimi 25 anni nel motociclismo mondiale, con una empatia e una capacità comunicativa che ha conquistato i cittadini di mezzo mondo. Di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo solo contattarlo. Punto. Se lo avesse l’Emilia-Romagna non farebbe sicuramente sfuggire questa grande opportunità. Rispetto tutti i nomi e le proposte fatte. Ma Valentino appartiene a un altro pianeta”.