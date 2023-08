Mancini testimonial Marche e polemiche, Carloni a Ricci: “Una discussione da bar dello sport”

Fano, 29 agosto 2023 – Mancini sì, mancini no. Si accende il ‘dibattito’ sull’opportunità che l’ex ct azzurro resti testimonial delle Marche (dopo il suo addio all’Italia per l’Arabia Saudita), sollevata ieri dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Che al suo posto propone l’altista d’oro Gianmarco Tamberi, il quale sui social si è detto “lusingato”.

Oggi il deputato leghista ed ex vice presidente del consiglio regionale delle Marche si scaglia contro Ricci, affidando anche lui il suo pensiero ai social.

"Caro Matteo Ricci volevo sommessamente dirti, per amor del vero, che – inizia così il suo post su Facebook -: 1. Gianmarco Tamberi è già contrattualizzato dal oltre un anno infatti il campione di cui siamo tutti orgogliosi rappresenta la Regione Marche da prima che tu lo scrivessi su Il Resto del Carlino 2. Roberto Mancini penso che non meriti questo linciaggio perché forse i motivi delle sue scelte potrebbero stupirci. In ogni caso Tamberi per la comunicazione italiana e Mancini per i rapporti con medio oriente sono senz'altro entrambi una occasione per riportare al centro della comunicazione le Marche per anni dimenticate dagli uomini e da Dio”.

Poi la conclusione al veleno: “Resta poi da capire perché te ne stai occupando con tanta solerzia. Ti invito a maggiore prudenza per non trascinare nel ridicolo una intera regione con una discussione da bar dello sport. Ciao”.