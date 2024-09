Miss Marche 2024 è Vittoria Latini: chi è e da dove viene

Civitanova (Macerata), 25 agosto 2024 – Vittoria Latini è Miss Marche 2024 (foto) e sorride: “Dedico questo successo ai miei genitori”. La fascia è stata assegnata nella finale regionale che si è tenuta per il quinto anno consecutivo a Civitanova, in una serata organizzata dall’agenzia Pai, storica concessionaria del concorso per Marche e Abruzzo, in collaborazione con l’amministrazione e l’Azienda Teatri di Civitanova.

Diciotto anni da poco compiuti, di Cupramontana (in provincia di Ancona), Vittoria si è anche aggiudicata la fascia di Miss Social Marche 2024, titolo che da questa edizione viene dato a chi ha realizzato il miglior video social presentando la sua città natale.

9 foto Vittoria Latini è Miss Marche 2024: le foto della finale regionale che si è tenuta a Civitanova

La fascia di Miss Eleganza Marche, precedentemente detenuta dalla Latini, è passata a Valentina Sanseverinati, di Osimo (Ancona). Seconda classificata Arianna Siquini di Castignano (Ascoli Piceno); terza, Giorgia Accorsi, di Appignano (Macerata). “È un onore essere qui e questa felicità non penso sia decifrabile - le prime parole di Miss Marche 2024 -. Questa fascia, che dedico ai miei genitori, è il segno che devo continuare con la mia determinazione a seguire i miei obiettivi”.

La finale, presentata da Marco Zingaretti insieme a Lea Calvaresi Miss Marche 2020, si è aperta con le miss in carica, Miss Marche 2023 Swami Morici e Miss Marche + Chiara Clementi e ha visto come madrina Miss Italia 2023, Francesca Bergesio.

“Miss Italia è un evento che non celebra solo la bellezza, ma anche il talento e l’impegno di queste ragazze - le parole del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica - e speriamo che la nostra città sia un possibile trampolino di lancio per molte concorrenti”.

Agnese Biritognolo, vicepresidente dei Teatri ha ricordato come Miss Italia sia una rassegna “che racconta l’Italia, attraverso la passione, l’impegno e le attitudini delle ragazze”.

Le prefinali nazionali si terranno dal 4 al 7 settembre nel Resort De Angelis, villaggio di vacanze di Numana, nella riviera del Conero. Qui parteciperanno circa 200 prefinaliste: 40 di loro avranno accesso ad una speciale Academy, con masterclass tenute da coach tutte al femminile e composte da personalità di spicco nel loro settore professionale.