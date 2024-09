Vittoria Latini è Miss Marche: "È un onore essere qui. Dedico tutto ai miei genitori"

Vittoria Latini, 18 anni, incoronata Miss Marche 2024. La fascia è stata assegnata l’altro ieri, in occasione della finale regionale che si è tenuta per il quinto anno consecutivo a Civitanova, in una serata organizzata dall’agenzia Pai, storica concessionaria del concorso per Marche e Abruzzo, in collaborazione con l’Amministrazione e l’Azienda Teatri di Civitanova. Diciotto anni da poco compiuti, di Cupramontana in provincia di Ancona, Vittoria Latini (nella foto) si è anche aggiudicata la fascia di Miss Social Marche 2024, titolo che da questa edizione viene dato a chi ha realizzato il miglior video social presentando la sua città natale. Così, la fascia di Miss Eleganza Marche, precedentemente detenuta dalla Latini, è passata a Valentina Sanseverinati, di Osimo. Seconda classificata, Arianna Siquini, di Castignano; terza, Giorgia Accorsi, di Appignano.

"È un onore essere qui e questa felicità non penso sia decifrabile – le prime parole di Miss Marche –. Questa fascia, che dedico ai miei genitori, è il segno che devo continuare con la mia determinazione a seguire i miei obiettivi". La finale, presentata da Marco Zingaretti insieme a Lea Calvaresi Miss Marche 2020, si è aperta con le Miss in carica, Miss Marche 2023 Swami Morici e Miss Marche + Chiara Clementi e ha visto come madrina Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. "Miss Italia è un evento che non celebra solo la bellezza, ma anche il talento e l’impegno di queste ragazze – ha detto il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica – e speriamo che la nostra città sia un possibile trampolino di lancio per molte concorrenti". Agnese Biritognolo, vice presidente dei Teatri ha ricordato come Miss Italia è una rassegna "che racconta l’Italia, attraverso la passione, l’impegno e le attitudini di queste ragazze". Le prefinali nazionali si terranno dal 4 al 7 settembre a Numana. Parteciperanno circa 200 prefinaliste: 40 di loro avranno accesso ad una speciale Academy, con masterclass tenute da coach tutte al femminile e composte da personalità di spicco nel loro settore professionale.