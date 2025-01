Il nuovo Honor Magic 7 Pro lo puoi già comprare su Amazon (-200€ al checkout)

Il nuovo HONOR Magic7 Pro è uno smartphone di fascia alta progettato per garantire prestazioni straordinarie e un design elegante; si può già acquistare su Amazon al prezzo di 1299,00 euro, con spese di spedizione incluse.

Ricordati che potrai beneficiare di un ulteriore sconto al checkout che porterà il costo complessivo a soli 1099,00€.

C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può beneficiare del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

HONOR Magic7 Pro, il flagship del momento è qui

Con un display AMOLED curvo di ultima generazione il nuovo Magic7 Pro offre colori vividi, neri profondi e dettagli incredibili. La fluidità è garantita dal refresh rate elevato, che rende ogni azione, dal gaming allo scrolling, incredibilmente fluida e reattiva.

Sotto la scocca del device si trova il processore di ultima generazione di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, progettato per gestire facilmente le app più esigenti, il multitasking e i giochi a tripla A.

Supportato da un’ampia RAM e una capiente memoria interna, lo smartphone assicura velocità e reattività senza compromessi, ideale anche per gli amanti del gaming da mobile.

Il comparto fotografico avanzato rende il Magic7 Pro una scelta eccellente per gli amanti della fotografia. La configurazione multi-camera permette di godere di foto luminose anche in condizioni di scarsa luce, video di qualità professionale, con stabilizzazione avanzata, modalità ritratto con AI al seguito, selfie e videocall in altissima risoluzione.

La batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia che dura tutto il giorno, anche con un uso intenso. La tecnologia di ricarica rapida ti consente di ricaricare il dispositivo in pochi minuti, per non perdere mai un momento. Ha un design sottile e moderno, con materiali di alta qualità che lo rendono resistente e piacevole al tatto. Il corpo curvo e i bordi sottili aggiungono un tocco di eleganza al terminale.

Il sistema operativo basato su Android con skin MagicOS è ottimizzato per garantire una navigazione intuitiva e un accesso rapido alle tue app preferite. Il fingerprint invece, è sotto il pannello per sbloccare e bloccare il dispositivo in tutta sicurezza.

Con un costo di 1099,00 euro, HONOR Magic7 Pro offre un’esperienza premium con specifiche all’avanguardia. Le spese di spedizione incluse rendono questa offerta ancora più interessante per chi cerca il massimo da uno smartphone. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.