Il nuovo iPhone 16, lo smartphone a prova di futuro, è al suo minimo storico su Amazon

iPhone 16 da 128 GB in colore nero è disponibile su Amazon al minimo storico di 829€, un’occasione da non perdere per chi vuole il nuovo modello Apple con il chip A18, una batteria ancora più efficiente e miglioramenti significativi nel comparto fotografico. Il device è super performante, a prova di futuro, compatibile con Apple Intelligence (in arrivo con iOS 18.4 ad aprile), con una buona autonomia e una costruzione impeccabile. Con Amazon poi, avrai accesso alle spese di spedizione incluse nel prezzo.

iPhone 16 (128 GB) al minimo storico su Amazon: prestazioni al top a 829€

iPhone 16 riprende il design elegante della generazione precedente, con una scocca in alluminio resistente e un retro in vetro opaco. La Dynamic Island, che ha sostituito il notch, è ora ancora più reattiva e versatile, permettendoti di gestire notifiche, musica e chiamate con un solo tocco.

Il display OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR offre colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità di picco migliorata che raggiunge i 2200 nit, garantendo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il comparto fotografico dell’iPhone 16 segna un grande passo avanti con:

un sensore principale da 48 MP, perfetto per scatti ultra dettagliati e per riprese in 4K HDR con Dolby Vision.

il controllo fotocamera con AI, che regola automaticamente impostazioni come esposizione e messa a fuoco per ottenere scatti perfetti in ogni condizione di luce.

la modalità Ritratto migliorata, che ora permette di modificare il fuoco e la profondità anche dopo aver scattato la foto.

Sotto la scocca, il processore Apple A18 garantisce prestazioni incredibili, con una velocità superiore del 30% rispetto alla generazione precedente. È un device perfetto per il gaming, il multitasking e l'editing video avanzato. L’autonomia è stata ulteriormente migliorata, permettendoti di arrivare a fine giornata senza problemi, anche con un utilizzo intenso.

Come l’iPhone 15, anche l’iPhone 16 adotta la porta USB-C, semplificando la ricarica e la connessione con altri dispositivi Apple. Inoltre, è pienamente compatibile con gli AirPods e tutti gli accessori MagSafe.

iPhone 16 da 128 GB in nero è disponibile su Amazon a soli 829€, il prezzo più basso mai registrato; le scorte sono limitate e il prezzo potrebbe salire a breve: affrettati prima che l’offerta finisca.