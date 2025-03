Il trucco per conservare gli alimenti più a lungo? Questa macchina per sottovuoto, ora in offerta a soli 29,99€

C'è un modo per far durare di più gli alimenti risparmiando spazio in freezer: utilizzare la macchina per sottovuoto di Bonsenkitchen. Questo dispositivo conserva la freschezza e riduce gli sprechi di alimenti di qualsiasi tipo aspirando l'aria in eccesso nei sacchetti.

Ma con 4 modalità disponibili non si limita al sottovuoto: è possibile anche solo sigillare le buste (ideale per patatine o altri snack da portare in giro) o aspirare altri contenitori sottovuoto, sacchetti di plastica richiudibili e bottiglie di vino grazie al tubo di aspirazione esterno in dotazione.

E oltre a essere utile, ora è anche conveniente, perché su Amazon ti costa il 17% in meno rispetto al prezzo medio d'acquisto. Macchina, tubo di aspirazione e ben 5 sacchetti sottovuoto li paghi soltanto 29,99€. Tutto grazie allo sconto a tempo del 12%.

Fai durare di più i tuoi alimenti con la macchina per sottovuoto Bonsenkitchen: ora ti costa solo 29,99€

Questa macchina per sottovuoto è compatta e facile da usare. Si adatta perfettamente a qualsiasi cucina grazie alle sue dimensioni ridotte (38,8 x 14,5 x 7,7 cm) che la rendono estremamente semplice da riporre in cassetti e scaffali, lasciando libero lo spazio sul piano di lavoro. Anche il cavo elettrico si può tranquillamente mettere via all'interno dell'apposito scompartimento sul retro della macchina.

E in appena 4 semplici passaggi è possibile mettere sottovuoto qualsiasi alimento, dalle verdure alla carne fino al pane a cibi umidi o liquidi. Basta riporli nelle apposite buste e selezionare la modalità più indicata tra le 4 disponibili: "seal" per limitarsi a sigillare la busta, "vac & seal" per sigillarla automaticamente con il sottovuoto, "pulse va" per controllare il processo di aspirazione (per alimenti delicati, liquidi o umidi) e "accessory" per usarla su contenitori esterni e bottiglie di vino con il tubo di aspirazione.

Le buste per sottovuoto consigliate vengono così sigillate ad alta temperatura, permettendo un grande risparmio di tempo e spazio. In questo modo si evitano anche le bruciature da congelamento, aiutando gli alimenti a durare fino a 6 volte più a lungo.

Approfitta della promozione in corso e portati a casa macchina per sottovuoto, 5 buste e tubo esterno a soli 29,99€, praticamente il 17% in meno del prezzo medio solito!