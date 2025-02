Il tuo nuovo computer per l’università è il MacBook Air M2: oggi ad un prezzo mai visto

Il MacBook Air M2 (2022) è un portatile elegante e ultra potente, pensato per chi cerca prestazioni elevate, un design sottile e un’autonomia eccezionale. Dispone di un potente chip M2 con CPU 8-core e GPU 8-core, ha un display Liquid Retina da 13,6", ben 16 GB di RAM e 256GB di storage su SSD; è in grado di offrire una velocità di elaborazione sorprendente e una qualità visiva impeccabile. Oggi su Amazon è disponibile con il 7% di sconto; in poche parole lo pagherai soltanto 908,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Apple MacBook Air M2 (2022): il miglior laptop da comprare oggi

Il chip Apple M2 porta il MacBook Air a un nuovo livello, offrendo prestazioni superiori del 18% rispetto al modello M1, con un'efficienza energetica ancora migliore. Perfetto per multitasking, editing video e gestione di software avanzati, il nuovo processore garantisce fluidità e reattività in ogni attività.

Il display Liquid Retina da 13,6” offre una risoluzione superiore, con una gamma cromatica ampia e una luminosità fino a 500 nit, per immagini più nitide e colori vividi. Ideale per professionisti della grafica, studenti e creativi che vogliono una qualità visiva impeccabile.

Con un peso di soli 1,24 kg e uno spessore ridotto, il MacBook Air M2 è facile da trasportare, perfetto per chi lavora in mobilità. Grazie all’autonomia fino a 18 ore, puoi affrontare un’intera giornata di lavoro o studio senza preoccuparti della batteria. La Magic Keyboard retroilluminata è ottima e assicura una digitazione precisa e confortevole, mentre il Touch ID consente accessi rapidi e sicuri, senza bisogno di digitare password. Grazie all’architettura fanless, il MacBook Air M2 è completamente silenzioso, garantendo un’esperienza d’uso fluida e priva di distrazioni.

Il MacBook Air M2 (2022) è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate, un display straordinario e un design ultraleggero, perfetto per lavoro, studio e creatività. Grazie allo sconto del 7% su Amazon, oggi è disponibile a 908,99€, un’occasione imperdibile per chi vuole uno dei migliori laptop sul mercato a un prezzo scontato.