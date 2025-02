Intrattenimento e massima produttività: Lenovo Tab M11, il tablet che fa tutto in offerta su Amazon

Sei alla ricerca di un nuovo tablet ma non hai voglia di rivolgerti ai soliti noti? Oggi segnaliamo una promo relativa al Tab M11 targato Lenovo: un'azienda con una lunga tradizione nella produzione di dispositivi informatici e che garantisce qualità e affidabilità. Su Amazon, il tablet Lenovo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 6% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 169€. Approfittane adesso: acquistalo in promozione!

Tablet Lenovo: promo a tempo, ecco le caratteristiche

Il tablet Lenovo Tab M11 è dotato di un display IPS da 11" con risoluzione FullHD e una luminosità di 400nits. Grazie a questo pannello potrai godere di immagini nitide e brillanti per un'esperienza visiva coinvolgente.

Con uno spessore di soli 7,55 mm e un peso record di appena 465 g, il Tab M11 è estremamente leggero e facile da trasportare. La robusta struttura in alluminio garantisce resistenza senza compromettere la leggerezza, questo lo rende perfetto per essere portato in viaggio o in giro per delle giornate di lavoro.

Grazie alla potente CPU octa-core MediaTek Helio G88 e alla batteria che dura per tutta la giornata, il Tab M11 offre prestazioni elevate e una durata della batteria affidabile per affrontare le tue giornate più intense senza rallentamenti.

Si tratta di un processore che garantisce, dunque, prestazioni fluide e veloci e che permette un multitasking rapido e senza compromessi. Adatto sia all'intrattenimento e sia al lavoro. Al processore si affiancano 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite l'utilizzo di una microSD. Con le spese di spedizione pari a 0, questo tablet risulta essere molto interessante a queste cifre. Uno dei migliori sulla piazza considerando la fascia di mercato.

Su Amazon, il tablet Lenovo (Tab M11) viene messo in offerta con uno sconto attivo del 6% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 169€. Ordinalo subito in promozione!