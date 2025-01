Plafoniera SuperSlim WiFi a LED: rendi la tua casa smart

La plafoniera smart SuperSlim di WIZ è una lampada LED WiFi di nuova generazione con tecnologia SpaceSense e controllo vocale, e si trova in super sconto su Amazon al prezzo di 73,75€, con spese di spedizione incluse e un 8% di risparmio sul valore di listino. Questa offerta è veramente imperdibile, perciò vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire il prodotto in questione. Potrete anche beneficiare della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Plafoniera smart di WIZ: prezzo low-cost, prestazioni al top

La plafoniera WIZ SuperSlim si distingue per il suo design elegante e ultra-sottile in colore nero, che si adatta perfettamente a qualsiasi luogo, dalla cucina al soggiorno, e perfino negli uffici. Non di meno l’installazione risulterà molto semplice, e la luce prodotta sarà moderna e al contempo raffinata, trasformando il vostro ambiente.

Grazie alla luce LED integrata da 16W, offre una luminosità regolabile e una temperatura di colore variabile da bianco caldo a bianco freddo (2700K-6500K). Questa gamma consente di creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione, che si tratti di una cena rilassante o di una sessione di lavoro.

Essendo dimmerabile poi, potrete regolare facilmente l’intensità della luce, adattandola alle diverse esigenze della giornata. La tecnologia SpaceSense integrata rileva la presenza nella stanza e regola automaticamente l’illuminazione, a tutto vantaggio dell’efficienza energetica per migliorare il comfort finale.

Il dispositivo è compatibile con Alexa, Apple HomeKit e Google Home, così potrai usare i comandi vocali per accendere, spegnere o regolare la luce senza dover utilizzare interruttori fisici. Inoltre, l’app dedicata consente di gestire tutte le impostazioni da smartphone, inclusi programmi di accensione e spegnimento.

Grazie alla tecnologia LED, la plafoniera offre una lunga durata nel tempo e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre le bollette della luce.

Con un prezzo scontato di soli 73,75€, spese di spedizione incluse, questo dispositivo di WIZ rappresenta un ottimo acquisto per chi cerca un’illuminazione moderna per rendere la casa più elegante e smart.