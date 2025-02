Porta Alexa in auto con te: Echo Auto rende ogni viaggio più smart e sicuro, SCONTO IMPERDIBILE

Siete soliti utilizzare Alexa in casa? Il suo supporto è ormai parte della vostra quotidianità? Perché non portarla con sé anche in auto? Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto extra large su un dispositivo molto interessante: Echo Auto è scontato del 57%, il device che vi permette di portare Alexa anche in auto viene messo in vendita a soli 29,99€. Approfitta subito della promozione!

Echo Auto: sconto choc su Amazon, tutti i dettagli di questo prodotto

Echo Auto è progettato per abilitare le funzionalità dell’utilizzo di Alexa a mani libere (riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora) nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Grazie al design sottile, il dispositivo è facile da posizionare in auto. Con i 5 microfoni integrati, Alexa è in grado di sentirvi nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Include un caricatore rapido per auto utile per ricaricare il telefono in viaggio.

Basta chiedere ad Alexa di riprodurre playlist da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali oppure stazioni radio in diretta. Anche in viaggio potrete tenere sotto controllo ciò che succede in casa, con Echo Auto, infatti, potrete chiedere ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci, controllare se la porta d’ingresso è chiusa e molto altro ancora, mentre siete fuori casa.

Echo Auto è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Con le spese di spedizione pari a 0 e uno sconto attivo del 57% questo diventa un prodotto imperdibile!

