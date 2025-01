Powerbank MagSafe da 20.000 mAh di Baseus: il gadget “mai più senza”, è in offerta a tempo limitato

Il powerbank Magsafe da 20000mAh di Baseus è un prodotto piccolo, compatto e potente, che gode del supporto alla ricarica wireless MagSafe e Power Delivery da 20W; grazie alle promozioni del giorno, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 39,80€, spese di spedizione comprese. Questa offerta a tempo limitato lo rende una scelta ideale per chi cerca una batteria portatile versatile e adatta ai device più recenti di Apple, ma non solo.

Powerbank MagSafe da 20.000 mAh di Baseus: ricarica smart e senza fili

Con una capacità di 20000mAh, questo power bank offre energia sufficiente per ricaricare più volte i tuoi dispositivi. È particolarmente adatto per gli iPhone di ultima generazione (a partire dal modello 12, precisamente), garantendo un supporto ottimale alla tecnologia MagSafe per una connessione magnetica stabile durante la ricarica wireless, ma adesso, con l’avvento dei nuovi flagship Android aventi la ricarica magnetica, diventa ancora più versatile e compatibile con altri terminali.

Può caricare anche altri gadget compatibili tramite USB-C o USB-A, come tablet, smartphone di altra natura, auricolari e accessori tecnologici, rendendolo un compagno di viaggio ideale. Il gadget di Baseus supporta la tecnologia di ricarica rapida Power Delivery da 20W, che consente di ricaricare il tuo smartphone fino al 50% in circa 30 minuti, risparmiando tempo prezioso. La funzione di ricarica wireless è perfetta per chi desidera eliminare il fastidio dei cavi, offrendo una potenza massima di 15W per dispositivi compatibili con MagSafe o standard Qi.

Nonostante la sua grande capacità, il power bank è progettato per essere compatto e leggero, facile da trasportare in borsa o nello zaino. Inoltre, con il display LED integrato, avrai accesso, in tempo reale, alla percentuale di carica residua, così potrai monitorare facilmente il livello di batteria. Con due porte USB (una USB-C e una USB-A), sarai anche in grado di ricaricare più articoli contemporaneamente, garantendo la massima praticità.

Con un costo speciale di soli 39,80€, questo power bank rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo. È in offerta a tempo limitato, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.