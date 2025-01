Scopri il Google Pixel 8a: design elegante e sicurezza potenziata, un best buy su Amazon

Google Pixel 8a è una versione "lite" del Pixel 8 liscio, il top di gamma del 2023 dell'azienda di Mountain View e oggi, su Amazon, questo smartphone viene messo in offerta con uno sconto XL del 37% e viene venduto al prezzo finale di 379€.

Google Pixel 8a: scheda tecnica e d'utilizzo, eccolo con tutte le sue caratteristiche

Google Pixel 8a è uno smartphone medio-gamma che oggi, su Amazon, viene messo in offerta e viene venduto ad un prezzo da vero best buy. Il display di questo device si attesta sui 6,1 pollici con un pannello OLED, una risoluzione FullHD+, un refresh rate da 120Hz ed una luminosità di picco di 2.000 nits.

Il comparto fotografico di questo smartphone è composto da due camere posteriori: una principale da 64 MP e un'ultra-grandangolare da 13 MP con un campo visivo da 120°.

La fotocamera anteriore, invece, dispone di un sensore da 13 MP. Come da tradizione dei Pixel, anche questo 8a si conferma come uno smartphone che riesce a garantire degli scatti eccezionali oltre che dei video fluidi e di qualità. Sotto al "cofano" è presente il processore targato Google, con esattezza il Tensor G3 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (nel caso del prodotto in offerta).

Con questo processore si riescono ad effettuare tutte le azioni quotidiane e anche a giocare ai titoli mobile un po' più pesanti da far girare.

Inoltre c'è da sottolineare l'ottimizzazione per i social: ciò significa che nel momento in cui andrete a caricare delle foto sulle principali piattaforme social non andrete a perdere di qualità.

Ad offrire autonomia al device ci pensa una batteria da 4.500mAh che supporta la ricarica cablata da 18W. Grazie a questa batteria riuscirete a terminare le giornate più impegnative anche con il 30% di carica residua.

E dunque, oggi, su Amazon, Google Pixel 8a, lo smartphone che garantisce un'ottima batteria, delle eccezionali performance fotografiche e un multitasking privo di lag, viene scontato del 37% e venduto a 379€.