Soundbar Philips 2.1 240W quasi a metà prezzo: super sconto su Amazon

Dai una marcia in più all'esperienza audiovisiva in salotto con la soundbar Philips TAB5309 con 2.1 canali, potenza di 240W e subwoofer wireless che puoi acquistare a soli 119 euro invece di 199. Il prezzo include la spedizione Prime e le consegna immediata, ma ti suggeriamo di sbrigarti perché le poche scorte rimaste stanno andando a ruba.

Philips TAB5309: la soundbar 2.1 per un audio da cinema

La soundbar, come detto, è dotata di 240W di potenza, un subwoofer wireless e tecnologia DTS Virtual:X: il risultato è un'esperienza sonora coinvolgente e immersiva, che ti avvolgerà in ogni scena, sia che si tratti di un film, di una serie TV, delle tue canzoni preferite o di un videogioco. La compatibilità con Dolby Digital Plus fa il resto dandoti la sensazione di essere seduto in prima fila al cinema.

Il subwoofer wireless compatto incluso nella confezione completa il quadro dell'esperienza sonora con bassi che diventano profondi e vibranti, migliorando così sia la musica che gli effetti speciali. Il suono è personalizzabile con le quattro modalità EQ e la modalità Dialogue Enhancement, pensata per rendere le voci ancora più chiare e definite e non stare lì a lottare con il volume.

Per collegarla avrai tante opzioni: il supporto HDMI ARC, la connessione ottica, USB e Bluetooth 5.4, che garantisce non solo un segnale più stabile, ma soprattutto riduce tantissimo il lag. Attenzione: se hai una smart TV Philips Ambilight potrai sfruttare la funzione EasyLINK allo scopo di controllare tutto con un solo telecomando, così da rendere l'esperienza utente ancora più intuitiva.

Insomma, con la soundbar Philips TAB5309 potrai portare l'esperienza di home theater in casa a un nuovo livello e goderti film, musica, serie TV e videogiochi con una qualità sonora che è uno spettacolo. Approfitta del maxi sconto Amazon per acquistarla a soli 119 euro invece di 199 prima che vada in esaurimento scorte.