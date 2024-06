Caso arresto violento, Idrissa Diallo assolto da accuse di resistenza e danneggiamento

Modena, 6 giugno 2024 – “Assolto perché il fatto non sussiste”. Si è chiuso così oggi il processo a carico del giovane guineano Idrissa Diallo, accusato di resistenza e danneggiamento. Parliamo del 23enne che, attraverso il proprio legale Barbara Bettelli, ha presentato formale denuncia, con l'ipotesi di reato di lesioni nei confronti dei carabiniere che lo avrebbero picchiato durante un controllo lo scorso marzo. La vicenda era venuta alla luce a seguito del video diffuso sui social, che riprendeva un carabiniere mentre prendeva a pugni il 23enne, nel tentativo di farlo salire sul mezzo di servizio. Il ragazzo era stato arrestato per resistenza e danneggiamento: nel corso della precedente udienza il legale del giovane aveva chiesto il processo con rito abbreviato. L'udienza si è svolta stamattina e il ragazzo è stato quindi assolto perchè il fatto non sussiste. Il giudice, che ha preso sessanta giorni per la motivazione della sentenza ha inviato gli atti al pm per una valutazione in relazione alla condotta dei carabinieri.