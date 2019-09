Maranello (Modena), 9 settembre 2019 - Sono stati esposti, freschi di vittoria, anche i due trofei vinti ieri a Monza nell’esposizione ‘Universo Ferrari', la prima mostra dedicata al mondo del Cavallino nella sua sede storica, a bordo della pista di Fiorano. Ad accogliere i visitatori nella prima sala la SF90, la monoposto dell'attuale campionato di Formula 1 a rappresentare la Scuderia Ferrari che compie 90 anni e si conferma la più vincente di sempre:31 titoli mondiali vinti.

Al termine della mostra l’azienda di Maranello ha svelato due nuovi modelli: la F8 Spider, l'ultima generazione di sports car scoperta, e la 812 GTS che segna il trionfale ritorno, a 50 anni dall'introduzione dell'ultima spider a motore V12 anteriore nella gamma Ferrari, di questo tipo di modello.

Non solo attualità comunque. Nella mostra c’è una sezione dedicata alle ‘Ferrari classiche', l'officina che trasforma i modelli del Cavallino in icone dell'automobilismo. L’allestimento è aperto ai clienti, ma lo sarà anche a fan, tifosi, appassionati: l'appuntamento è per gli ultimi due Weekend di settembre, il 21 e il 22 e il 28 e il 29.

I biglietti (l'intero costa 30 euro) si comprano solo online su www.musei.ferrari.com