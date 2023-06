America party di Pievepelago 2023: spettacoli e street food

Pievepelago (Modena), 23 giugno 2023 - Sabato 24 giugno ritorna con la sua undicesima edizione l’American Party di Pievepelago. Dalle ore 10 fino a sera in piazza V.Veneto saranno presenti gli espositori del Mercatino da Forte dei Marmi e non mancheranno, sia in piazza che per le vie centrali del paese come via Roma e via Cesare Costa, stand gastronomici allestiti dalle attività locali e punti di street food che rimarranno attivi fino a notte inoltrata. ‘L’evento è organizzato dall’associazione Pievepelago Per Te APS ed è patrocinato dal Comune di Pievepelago’ spiega Daniele Vignocchi (presidente dell’associazione) ‘Il programma quest’anno è particolarmente ricco sia dal punto di vista degli spettacoli che da quello gastronomico, visto che sono previsti svariati stand in tutto il paese, ed è stato organizzato mettendo al centro il puro divertimento omaggiando la musica, l’intrattenimento e le specialità made in U.S.A.’ Il programma prevede dalle ore 16 in piazza D. Ricci attività ed intrattenimenti per i più piccoli, mentre dalle ore 20 in via Roma sarà possibile assistere alle opere di Alle Tattoo (il tatuatore che nel 2018 ha ottenuto il 14° Guinness World Record per avere svolto la sessione di tatuaggi più lunga al mondo, ovvero 60 ore consecutive, su un’unica persona) e prenotare una seduta durante l’evento, e dalle ore 20.30, sempre in via Roma, grande spettacolo con la band Jackie Rose, mentre a farvi ballare ci penserà il gruppo Country Tex con le sue esibizioni al ritmo della famosa musica country. Dalle ore 20 in via C. Costa, l’animazione della serata spetta allo show di Radio Stella con la musica e i balli della musica anni ’80 e ’90 americana, mentre in piazza V.Veneto, dalle ore 23 fino a notte fonda la discoteca The Clhub in trasferta dalla Toscana farà ballare tutta la piazza anche durante lo schiuma party che aiuterà a rinfrescare tutti i

partecipanti. ‘Colgo l’occasione -conclude Vignocchi- per ringraziare tutti i nostri giovani volontari che con il loro aiuto possiamo ancora organizzare questo tipo di eventi a Pievepelago’.