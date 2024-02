A Misano in gara Luca Varroni. Barbieri impegnata in Belgio

Scatta con l’ultimo weekend di febbraio come tradizione la stagione in Italia del ciclismo su strada per elite ed under 23.

Oggi sarà già occasione di rivincite a Misano Adriatico sul circuito dell’autodromo Simoncelli, con il via alle 13: si gareggerà su 25 giri pari a 105,6 chilometri. A Misano sarà in gara anche il nonantolano Luca Varroni, che finalmente ha trovato occasione per gareggiare con un team continental, l’Arvedi Cycling. In Belgio, sciopero dei trattori permettendo, attaccherà di nuovo il numero alla schiena Rachele Barbieri, che vorrà certamente festeggiare con un buon risultato il suo compleanno (21 febbraio). La campionessa di Stella di Serramazzoni, dopo il buon debutto su strada nell’UAE Tour, sarà in gara nell’Omloop van het Hagenal e martedì nella semiclassica Samyn: entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su Eurosport 2. Venerdì sono terminati i due stage del team VFGroup Bardiani sull’Etna dove erano impegnati coloro che sono nella long list per il Giro d’Italia: tra questi il pavullese Luca Covili, mentre nell’altro stage alla tenuta Cicalino in Toscana c’era il modenese Luca Paletti. I prossimi impegni del team modenese-reggiano di patron Vincenzo Oliva saranno il Trofeo Laigueglia con Luca Covili e successivamente la trasferta in Croazia, con la disputa del Trofeo Umag e del Porec Trophy. Andrea Giusti