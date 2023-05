A112 Abarth, il raduno in piazza

Sabato e domenica in Piazza Libertà a Maranello è in programma il quinto raduno internazionale delle A112 Abarth organizzato dal Club Motori Scuderia Modena Corse con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il raduno delle auto coinvolgerà la parte rialzata di Piazza Libertà, sulla quale dalle ore 19 di sabato sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata fino alla stessa ora della domenica. E’ un’icona degli anni Settanta, l’Autobianchi A112 Abarth, ed un simbolo: utilitaria sportiva prodotta fino a metà degli anni Ottanta, popola tuttora l’immaginario collettivo degli appassionati grazie alla vistosa livrea rosso corsa, contrastata dal nero opaco del cofano e delle fasce sottoporta. Il motore ne ha fatto protagonista indiscussa delle gare e vede diversi esemplari ancora utilizzati nelle gare in salita o in rally ’storici’.