Accoltellato in Corso Vittorio: "Friday è stato ammazzato per questioni legate alla droga"

Nessuno ha assistito in prima persona all’efferato delitto. Nessuno può dire, dunque, chi abbia materialmente impugnato il coltello per poi affondare la lama ‘letale’. Sono stati sentiti quattro testimoni, ieri mattina in aula, nell’ambito del processo per l’omicidio di Friday Endurance, il 30enne nigeriano ucciso a coltellate dai due connazionali Adenomo Ogbeide, 30 anni e Osaiande Kingsley, 27, entrambi domiciliati a Reggio Emilia. L’omicidio era avvenuto il 20 agosto dello scorso anno in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele. I testimoni, ieri, hanno sottolineato come da voci della comunità nigeriana la vittima vantasse un credito o avesse un debito - non erano certi della circostanza - di circa venti, trenta euro con i due aggressori. ‘voci’ che confermavano comunque una questione in sospeso tra i connazionali legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti e quattro i testimoni, ieri, hanno infatti confermato come l’ambiente in cui è maturato il delitto fosse proprio quello del traffico di droga lungo le strade centrali della città. Particolarmente provato ieri un amico di Friday, chiamato da tutti Eddy. Amico di vecchia data già in Nigeria: Friday e il connazionale si erano ritrovati in Italia e condividevano la stanza a Reggio Emilia. Lo stesso ha ricostruito davanti alla corte i rapporti tra la vittima e gli aggressori: un filo ‘sottile’ tenuto insieme dalle numerose conoscenze in comune, tutte legate spaccio di droga. L’udienza è stata poi rinviata al prossimo 9 aprile per l’esame dell’imputato e i testi della difesa.

"Si è concluso l’ascolto dei testi della Procura – afferma il legale di uno degli imputati, l’avvocato Fernando Giuri - , nessuno dei ragazzi nigeriani ha riferito chiaramente dell’omicidio o ha dichiarato di aver assistito all’accoltellamento della vittima, specificando che avevano associato gli odierni imputati agli autori dell’omicidio dalle notizie apprese su social e sui giornali nei giorni seguenti ai fatti. Ci prepareremo quindi per l’esame del mio assistito che non intende sottrarsi ad alcuna domanda da parte della Corte e della Pubblica accusa". Nel corso della precedente udienza il medico legale, dottor Franco Marinelli, Ctu della procura nel processo aveva spiegato come la vittima, quel giorno, non avesse avuto il tempo neppure di provare a difendersi e come fosse possibile affermare che l’intenzione degli aggressori fosse sicuramente quella omicidiaria.

Valentina Reggiani