Addio alla maestra. Daniela Severino: "Bontà e dedizione"

Commozione in città per la scomparsa di Daniela Severino, storica maestra della scuola primaria paritaria Figlie della Provvidenza di Santa Croce, venuta a mancare venerdì a 45 anni. "Daniela ha lavorato nella nostra scuola primaria per diciassette anni - affermano le colleghe e le suore dell’istituto, profondamente addolorate per la sua morte - dedicandosi con grande passione, amore e professionalità, fino all’ultimo momento, ai bambini sordi e udenti. Rimarrà nel nostro cuore la sua grande umanità e il suo spendersi, nella discrezione, per un lavoro che tanto amava. La nostra comunità scolastica e la comunità delle suore delle Figlie della Provvidenza che le hanno tanto voluto bene si stringe nell’affetto e nella preghiera al marito Luca, al figlio Samuele e a tutti i suoi familiari".

E’ possibile portare un ultimo saluto a Daniela alla Terracielo Funeral Home di via Lenin: oggi e domani pomeriggio alle 16.30, sarà recitato il santo rosario nella cappella di Terracielo. Le esequie f martedì mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Moltissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi da ex alunni e dalle famiglie, che conserveranno sempre una immagine straordinaria della loro maestra.

m.s.c.